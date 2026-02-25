إعلان

محافظ الجيزة: الجامع الأزهر يُعد أحد أعرق المؤسسات الدينية والعلمية في العالم

كتب : محمد أبو بكر

04:04 م 25/02/2026

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الاحتفالية التي نظمتها منطقة الجيزة الأزهرية بمناسبة الذكرى (1086) لتأسيس الجامع الأزهر وذلك بأكاديمية الفنون بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وأكد محافظ الجيزة، في كلمته، أن الجامع الأزهر يُعد أحد أعرق المؤسسات الدينية والعلمية في العالم ومنارة للعلم والوسطية والاعتدال على مدار أكثر من ألف عام مشيرًا إلى دوره التاريخي في نشر صحيح الدين وترسيخ قيم التسامح والتعايش وإعداد أجيال من العلماء والدعاة الذين حملوا رسالة الإسلام السمحة إلى مختلف دول العالم.

وأوضح المحافظ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الأزهر الشريف ومؤسساته التعليمية والدعوية إيمانًا بدوره المحوري في بناء الوعي وصون الهوية الوطنية وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية مؤكدًا أن الأزهر كان ولا يزال شريكًا رئيسيًا في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأضاف أن الاحتفاء بذكرى تأسيس الجامع الأزهر يعكس عمق الدور الحضاري لمصر وريادتها الدينية والعلمية، ويؤكد استمرار رسالتها في دعم مسارات الإصلاح الفكري ونشر ثقافة الاعتدال بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم جهود التنمية الشاملة.

وأشار محافظ الجيزة إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم لكافة الفعاليات الدينية والثقافية التي تسهم في تنمية الوعي المجتمعي مشيدًا بجهود منطقة الجيزة الأزهرية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وخدمة الطلاب والطالبات بمختلف المراحل.

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الدينية والإنشادية لطلاب الأزهر الشريف بمنطقة الجيزة الأزهرية.

