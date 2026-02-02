إعلان

تفاصيل لقاء برلمانية الشعب الجمهوري رئيس مجلس الشيوخ

كتب : عمرو صالح

07:56 م 02/02/2026

لقاء برلمانية الشعب الجمهوري رئيس مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في لقاء ودي وبناء، بهدف تعزيز التواصل بين البرلمان وهيئات الأحزاب السياسية، ومناقشة سبل التعاون المشترك في دعم العمل البرلماني وتطوير الأداء بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وبحسب البيان قدم أعضاء الهيئة البرلمانية التهنئة للمستشار عصام فريد على توليه رئاسة مجلس الشيوخ، مؤكدين ثقتهم في خبراته وقدراته على قيادة المجلس، وأشادوا بالدور الذي يقوم به في تعزيز الحوار وإدارة الجلسات بكفاءة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الوطنية.

وأعرب المستشار عصام فريد عن شكره وتقديره للتهنئة، مثنياً على روح التعاون التي أظهرها أعضاء الحزب، ومؤكداً حرصه على استمرار التواصل البناء معهم، والعمل مع كافة البرلمانيين لتعزيز أداء المجلس بما يعكس التزامه بتقديم خدمة فعالة للمجتمع المصري

مجلس الشيوخ عصام فريد أعضاء الهيئة البرلمانية

