محافظ الجيزة: استئناف أعمال توصيل المرافق بعقار نفق الهرم بعد توقف ٣٥ عامًا

كتب : محمد أبو بكر

07:46 م 02/02/2026

المهندس عادل النجار

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء تنفيذ أعمال توصيل المرافق الأساسية بعقار نفق الهرم الذي شهد توقف الأعمال لأكثر من ٣٥ عامًا حرصًا على تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه جارٍ استكمال توصيل شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي لتوفير سبل الاعاشة اللازمة لملاك الوحدات السكنية.

وكلف المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة بمتابعة سير الأعمال ميدانيًا بشكل مباشر مع التأكيد على الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن ووفقاً للجدول الزمني المحدد لتحقيق أقصى استفادة لملاك الوحدات وتوفير الخدمات الأساسية لهم بكفاءة وجودة عالية.

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة توصيل المرافق عقار نفق الهرم

