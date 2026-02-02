معرض الكتاب.. أحمد مجاهد ينفي مصادرة كتاب أيمن منصور ندا

نفى الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع كتاب للدكتور أيمن منصور ندا من المشاركة في المعرض.

وأوضح مجاهد أن كتب الدكتور أيمن منصور ندا التي تقدمت بها دار النشر ضمن قوائمها الرسمية لا تزال موجودة بالكامل داخل المعرض دون أي حذف أو منع، مؤكدًا أن الكتاب محل الجدل لم يدخل المعرض من الأساس، ولم يتقدم به الناشر ضمن القوائم المسلَّمة لإدارة المعرض.

وأشار إلى أن قوائم الكتب المشاركة مُعلنة ومتاحة للجمهور عبر المنصة الرقمية الرسمية منذ ما قبل انطلاق المعرض

وشدد مجاهد على التزام المعرض بالمعايير المنظمة للمشاركة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الزج باسم معرض الكتاب في سياقات غير صحيحة للترويج لبعض المؤلفات.