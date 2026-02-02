شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار، و"الصحة" تعلن خطة استقبال مصابي غزة، و طلب إحاطة بشأن إضافة العربي والتاريخ لمجموع الشهادات الأجنبية، والأرصاد تحذر من أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، صباح اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة إجراءات حماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد، ومتابعة الخطوات الخاصة بوضع إطار تنظيمي لإلزام المنصات الرقمية بتعزيز الأمان الافتراضي، واتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية لضمان حماية الأطفال والنشء.

"عودة المتعافين إلى القطاع".. "الصحة" تعلن خطة استقبال مصابي غزة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية المعنية باستقبال المرضى والجرحى الوافدين من قطاع غزة.

حماية 1,200 كم من الشواطئ.. وزير الري يستعرض مشروعات تطوير الساحل

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليًّا للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ .

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين على مختلف مناطق الجمهورية.

متى يعود عداد الكهرباء "الكارت" إلى الشريحة الأولى؟

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنَّ عداد الكهرباء مسبق الدفع مبرمج بالوقت والتاريخ، موضحةً أنه يعود إلى الشريحة الأولى مع أول دقيقة كل شهر، وبذلك يحقق عدالة الاستخدام؛ لأنه في نظام العداد القديم تتم محاسبة المواطن بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مرة أخرى، أما مسبوق الدفع فيعمل بنظام برمجي؛ بالوقت والتاريخ.

بـ2.5 جنيه.. جناح المركز القومي للمسرح يخطف الأنظار في معرض الكتاب

يُعد جناح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية من أفضل الأجنحة المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السابعة والخمسين، حيث يتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الإصدارات بأسعار مخفضة، ما جعله مقصدًا رئيسيًا لزوار المعرض.

مدير الأزهر للفتوى: نفذنا أكثر من 10 آلاف محاضرة للتوعية بأمور الأسرة

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى، إنه تم عقد، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، 10800 محاضرة وورشة عمل بجميع المحافظات، لما يقرب من 500 ألف مواطن، لنشر ثقافة التوعية الأسرية.

طلب إحاطة بشأن إضافة العربي والتاريخ لمجموع الشهادات الأجنبية

تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن القرار الصادر بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الأجنبية بنسبة 20%، وما يترتب عليه من آثار على مستقبل الطلاب وخططهم التعليمية.

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في عدد من الجامعات المصرية.

البيض بـ105 والبطاطس بـ4 جنيهات.. افتتاح معرض السلع الغذائية احتفالًا برمضان

افتتح علاء فاروق، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم، الاثنين، معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي بالدقي، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

