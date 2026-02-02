إعلان

المصري الديمقراطي يرفض تعديل قانون المستشفيات الجامعية

كتب : مصراوي

02:15 م 02/02/2026

مجلس الشيوخ

رفض النائب خالد راشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية.

وقال خلال الجلسة العامة: "التعديل المقدم من الحكومة لم يأتِ بأفكار داعمة لإعادة تأهيل المستشفيات الجامعية أو دعم البحث العلمي أو تجديدها، خاصة وأنها تعاني من التهالك سواء من الأبنية أو الأجهزة الطبية التي يحتاجها المرضى".

وأشار إلى أن القانون في صورته الحالية لم يضف جديدًا، معترضًا على إلزام المستشفيات بتجديد الترخيص للمستشفيات، قائلاً: "المستشفيات الجامعية ليست بوتيكات للإيجار".

وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن دور هيئة ضمان الجودة والاعتماد في الترخيص للمستشفيات.

من جانبه، علق الدكتور حسام الملاحي، مقرر عرض تقرير تعديل القانون أمام الجلسة العامة، قائلاً: "لا توجد أي مستشفى يتم بناؤها أو تشغيلها إلا بعد الحصول على كود من هيئة ضمان الاعتماد والجودة".

مجلس الشيوخ قانون المستشفيات الجامعية خالد راشد

