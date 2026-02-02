إعلان

قبل ختام المعرض.. زحام شديد في سوق الأزبكية بسبب الأسعار المخفضة

كتب : أحمد الجندي

01:25 م 02/02/2026

شهد سوق الأزبكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، ازدحامًا كبيرًا اليوم الاثنين، الذي يُعد اليوم قبل الأخير لانتهاء فعاليات المعرض، في ظل الإقبال المتزايد من الزوار.

وجاء هذا الإقبال الكثيف نتيجة انخفاض أسعار الكتب، إلى جانب توافر مختلف أنواع الكتب وتنوع الثقافات والمعارف، ما جعل سوق الأزبكية وجهة مفضلة للباحثين عن الكتب النادرة والمخفضة داخل المعرض.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

