مدير الأزهر للفتوى: نفذنا أكثر من 10 آلاف محاضرة للتوعية بأمور الأسرة

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى، إنه تم عقد، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، 10800 محاضرة وورشة عمل بجميع المحافظات، لما يقرب من 500 ألف مواطن، لنشر ثقافة التوعية الأسرية.

وأضاف، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي في تعزيز حقوق المرأة"، الاثنين، أن وحدة لمّ الشمل بالأزهر تمكنت من حل 205 آلاف نزاع لأسر انفصلت وتفككت، وتم عمل استقصاء للمشكلات الست التي تعاني منها الأسر، وبناءً عليه تم إطلاق برنامج التوعية الأسرية لتحصين الأسرة.

وأشار إلى أن مركز الأزهر للفتوى يعقد برنامج تأهيل المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، وهو عبارة عن عشر محاضرات متخصصة في مجالات مختلفة بالمجان، يتم بعدها تسليم الحاضرين شهادات تفيد بالحضور.

ويشهد اليوم الثاني انعقاد ثلاث جلسات؛ تتناول الجلسة الأولى آليات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ضد المرأة وتعزيز قيم احترامها وصون كرامتها، فيما تناقش الجلسة الثانية حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف، بما في ذلك الموروثات الثقافية والممارسات الضارة، إلى جانب الحماية من العنف السيبراني.

وتُعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان «المرأة والتمكين السياسي والقيادة»، حيث تناقش تولي المرأة للمناصب العليا، والمشاركة السياسية، وتكافؤ الفرص في المجال العام، ودور المرأة في السلم والأمن.

ويأتي المؤتمر في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة المرأة، ودعم حقوقها، وبناء خطاب ديني وإعلامي واعٍ يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي في دول منظمة التعاون الإسلامي.

