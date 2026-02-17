عقد حزب مستقبل وطن لقاءً موسعًا مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ونواب رئيس الحزب، وهيئات المكاتب وأعضاء اللجان النوعية ذات الصلة، وأعضاء الأمانة المركزية، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الحزب مع أعضاء الحكومة.

في مستهل اللقاء، أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن الهدف الأساسي للحزب يتمثل في العمل على تحقيق رضا المواطن، من خلال تكامل الأدوار بين الحكومة والنواب، بما يضمن تنفيذ خطة الدولة على أرض الواقع بصورة يلمسها المواطن في حياته اليومية.

فيما أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل وفق تصور شامل يراعي احتياجات المواطنين ومتطلبات المرحلة الحالية، لافتًا إلى منظومة "الكارت الموحد"، التي جرى تطبيقها بالفعل في بورسعيد، وتشمل خدمات العلاج، والتأمين الصحي، والتموين، والمعاشات، والمرتبات، والمقرر تعميمها في جميع أنحاء الجمهورية.

وشدد الوزير على أن الحكومة تضع ملف الدعم وتأمين السلع الأساسية في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على حماية محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير المنظومة وتحقيق الاستدامة.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة، من بينها بحث إمكانية زيادة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على البطاقات التموينية، إلى جانب التأكيد على أهمية قيام الوزارة بطرح السلع والمنتجات الغذائية عبر المنافذ التابعة لها بأسعار مخفضة، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة تناولت عددًا من الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين، حيث طرح نواب الحزب رؤى ومقترحات تعكس نبض الشارع، في إطار من التعاون الكامل بين السلطة التنفيذية والهيئة البرلمانية للحزب دعمًا لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة سياسية رشيدة.