وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات الإنتاج لمتابعة أنماط التشغيل الجديدة

كتب : محمد صلاح

03:49 م 17/02/2026
    اجتماع الوزير برؤساء شركات إنتاج الكهرباء (2)
    اجتماع الوزير برؤساء شركات إنتاج الكهرباء (4)
    اجتماع الوزير برؤساء شركات إنتاج الكهرباء (5)
    اجتماع الوزير برؤساء شركات إنتاج الكهرباء (6)
    اجتماع الوزير برؤساء شركات إنتاج الكهرباء (3)

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات إنتاج الكهرباء، في إطار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء بالشركات التابعة، وتطبيق معايير التشغيل الاقتصادي والالتزام بأنماط التشغيل الجديدة؛ لزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض معدلات الاستهلاك،

وبحسب بيان، حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة المعنيين بقطاع الإنتاج وتحسين كفاءة الطاقة، وذلك لمتابعة خطة وأنماط التشغيل والاستعداد لفصل الصيف وارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي داخل كل شركة، ومعدلات الأداء، ومدى التقدم المحرز في تنفيذ خطة التشغيل، وموقف الوحدات وخطط الطوارئ، وتجارب دخول وخروج وحدات التوليد لضمان كفاءة التشغيل، إضافة إلى استكمال إدخال 300 ميجاوات جديدة من المحطات المائية بنهاية الشهر الجاري.

كما ناقش الاجتماع إجراءات مواجهة الأعطال وخروج الوحدات من الخدمة، وخطة الصيانات والعمرات، وضرورة تبادل المعلومات بين الشركات لتحقيق التكامل، إلى جانب تطبيق خطة ترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، وتفعيل برامج الصيانة الاستباقية لمنع الأعطال.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بمواجهة ارتفاع الأحمال خلال الصيف، مؤكدًا أهمية التدريب المستمر للعاملين، والتنسيق بين القطاعات المختلفة، والتدخل المبكر قبل خروج الوحدات من الخدمة؛ لضمان استقرار الشبكة الموحدة وتحقيق التشغيل الآمن والاقتصادي.

وأكد عصمت أن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة، والارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية، تمثل محددات أساسية لتقييم الأداء، مشيرًا إلى استمرار خطة التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية، وتحسين الأداء البيئي عبر كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقات المتجددة، في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي.

