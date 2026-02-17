نفذت محافظة الجيزة حملة نظافة مكبرة بطريق مقابر كفر الجبل بنطاق حي الهرم في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين الصورة الحضارية للمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي ملف النظافة وتحسين البيئة اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية على حد سواء.

وأوضح المحافظ أن الحملة شملت رفع كافة المخلفات والقمامة وتحسين كفاءة الطريق وطلاء الأسوار والحوائط المحيطة إلى جانب دعم الطريق بأعمدة إنارة بما يسهم في رفع مستوى الأمان وتحسين المظهر العام للمنطقة.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية للأعمال وعدم التهاون مع أي مظاهر سلبية تؤثر على النظافة أو السيولة المرورية.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال نُفذت من خلال حي الهرم بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل وبمشاركة فاعلة من المجتمع المدني في نموذج يعكس أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة.

ودعى المحافظ، المواطنين، إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال مؤكدًا أن النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا مجتمعيًا للحفاظ على المظهر الحضاري لمحافظة الجيزة.