كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن ملامح برنامجها الرمضاني الجديد "رحلة المليار"، والذي تستضيف فيه نخبة من ألمع الأسماء في عالم المال والأعمال.

وأكدت الحديدي أن البرنامج يتجاوز فكرة رصد الثروات، ليسلط الضوء على "الرحلة" ذاتها، بما تتضمنه من لحظات انكسار ونجاح وتحديات شخصية.

أبرز تصريحات لميس الحديدي حول محتوى برنامجها الرمضاني

وقالت الإعلامية لميس الحديدي، خلال ظهورها في برنامج "الصورة"، إن الهدف من البرنامج ليس الحديث عن "الفلوس" كمجرد أرقام، بل استعراض تجارب إنسانية ممتدة، موضحة أن العمل يرصد صراعات المكسب والخسارة والطموح الذي لا ينتهي.

وأضافت أن البرنامج يركز بشكل كبير على صراع الأجيال وتوارث المِهَن، حيث تستضيف في كثير من الحلقات رجال أعمال وسيدات أعمال برفقة أبنائهم، لاستكشاف كيفية انتقال الخبرات من جيل الآباء والأجداد إلى الجيل الجديد.

وأوضحت الحديدي أن قائمة الضيوف تضم أسماء ثقيلة، من بينهم: نجيب ساويرس، صلاح دياب، ماري لوي، وشريف المغربي، بالإضافة إلى وجوه بارزة من قطاعات مختلفة مثل أيمن الجميل وحسام الشاعر.

مفاجآت إنسانية: دموع وقصص جديدة

تحدثت الحديدي بشغف عن الجوانب الخفية التي ستظهر لأول مرة على الشاشة، مشيرة إلى مواقف إنسانية أثرت فيها شخصياً؛ فقد كشف أحمد هيكل عن جوانب صادمة تتعلق بمرضه، وتعثراته الشخصية، وعلاقته بوالده الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.

أما ماري لوي فغلبها التأثُّر وبكت على الهواء مباشرة عند حديثها عن والدتها الراحلة "أمل بشارة"، وكذلك عزة فهمي التي وصفتها الحديدي بـ "ملكة المجوهرات" والتي تمتلك "مليار فكرة" قبل أن تمتلك مليار جنيه.

كما وصفت الحديدي عاطف واصف صاحب محل فضة شهير بوسط البلد، قصته مع ابنه بأنها "غريبة جداً" ومثيرة للدهشة.

كواليس خاصة وتفاصيل اللقاءات

وأضافت الحديدي في حديثها مع الإعلامي أحمد شوبير، أن البرنامج نجح في اختراق الجدار الصلب لرجال الأعمال؛ حيث تحدث رجل الأعمال نجيب ساويرس بعمق عن الجوانب الإنسانية في مسيرته وعلاقته بوالده.

كما أشارت إلى مشاركة المحامية القديرة منى ذو الفقار، مؤكدة أن المشاهد سيتعرف على قصص الكفاح الحقيقية التي تقف خلف واجهة النجاح البراقة.

واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى نماذج أخرى ملهمة، مثل محمد فاروق عبد المنعم وأولاده، وعمر ومحمد الدماطي، مؤكدة أن "رحلة المليار" سيكون بمثابة مرآة تعكس الوجه

الآخر لرواد الأعمال في مصر.