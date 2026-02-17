إعلان

رصف ورفع كفاءة مطلع كوبري أرض اللواء بالعجوزة- صور

كتب : محمد أبو بكر

05:04 م 17/02/2026
قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، تابع أعمال رصف ورفع كفاءة مطلع كوبري أرض اللواء في الاتجاه القادم من شارع ترعة عبد العال وصولًا إلى أعلى الكوبري.

وأشار "الأنصاري"، إلى أن الأعمال تهدف إلى تيسير حركة المركبات القادمة من منطقتي أرض اللواء وناهيا والمتجهة إلى الدقي والعجوزة وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل الكوبري بهذا القطاع.

ووجّه المحافظ، رئيس حي العجوزة، بضرورة المتابعة الدورية للأعمال والتأكد من ملاءمتها لحركة المركبات واستيعابها لحجم الكثافات المرورية المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك ولا سيما في ساعات الذروة على مدار اليوم، مع بحث الاحتياجات العاجلة لتمهيد الشوارع المحيطة مروريًا، سواء فيما يتعلق بأعمال المرافق وسرعة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ أنه تم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة نشر فرق المرور واللجان الثابتة والمتحركة لإرشاد قائدي المركبات بمحيط كوبري أرض اللواء، وتنظيم الحركة المرورية، ومنع حدوث أي تكدسات.

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة كوبري أرض اللواء العجوزة

