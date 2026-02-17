الأوقاف تعلن إطلاق مطبخ "المحروسة" برمسيس لدعم الأسر الأولى بالرعاية

أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن تدشين مطبخ "المحروسة.. دايما عامر" في منطقة رمسيس بقلب القاهرة، كخطوة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وقال رسلان، خلال اتصال هاتفي عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن هذا المشروع يجسد أحد أسمى قيم الجمهورية الجديدة، والمتمثلة في التكامل والتعاون المؤسسي الفعال بين مختلف أجهزة الدولة لخدمة المواطن.

تفاصيل المبادرة وآلية العمل

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن مطابخ "المحروسة" تأتي نتاجاً لبروتوكول تعاون مثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إعداد وتوفير وجبات غذائية متكاملة تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية.

كما أوضح أسامة رسلان، أن المبادرة تتميز بالاستدامة؛ حيث لن يقتصر نشاطها على شهر رمضان المبارك فحسب، بل ستمتد خدماتها طوال أيام السنة، مشيراً إلى أن المطبخ سيقدم نوعين من الخدمات: وجبات مجانية بالكامل للمستحقين، وجبات بأسعار رمزية لتخفيف الأعباء المعيشية.

استغلال الموارد للوصول للمستحقين

وأكد رسلان أنه جرى العمل على حشد وتوظيف كافة الإمكانيات اللوجستية والقدرات المتاحة لدى وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وذلك لضمان اتساع رقعة المستفيدين والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في المناطق المستهدفة.

ولفت إلى أن هذا التنسيق يضمن دقة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه الفعليين بأعلى مع

ايير الجودة والكفاءة.