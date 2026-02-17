إعلان

وزير التموين: صرف المقررات التموينية متاح عبر كافة فروع "كاري أون"

كتب : داليا الظنيني

09:52 م 17/02/2026

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تيسيرات جديدة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، مؤكداً إمكانية صرف السلع والمقررات من جميع فروع "كاري أون" التابعة للوزارة، وذلك في استجابة مباشرة لتساؤلات الشارع المصري التي نقلها الإعلامي أحمد موسى.

وقال وزير التموين، في رسالة خاصة وجهها للإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: إن الوزارة تتيح للمواطنين صرف مستحقاتهم التموينية من أي فرع من فروع "كاري أون" المنتشرة، مشدداً على أن الهدف هو تسهيل الوصول إلى السلع الأساسية وتوسيع قاعدة منافذ الصرف.

وأضاف موسى، تعقيباً على جهود الدولة في توفير الغذاء، أن "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" يمثل ركيزة أساسية في السوق حالياً، حيث يطرح منتجات طازجة تتميز بأعلى معايير الجودة. كما وجّه موسى مناشدة للعقيد الدكتور بهاء الدين محمد الغنام، المدير التنفيذي للجهاز، بضرورة التوسع في طرح المزيد من المنتجات لتلبية الطلب المتزايد.

وذكر موسى أن جهاز "مستقبل مصر" يمتلك منظومة متكاملة تشمل مزارع مواشي ضخمة، مما يجعله قادراً على ضخ كميات وفيرة من المنتجات الغذائية واللحوم بشكل يومي بأسعار مخفضة تناسب المواطنين، مضيفاً أن هناك تنسيقاً مستمراً وتكاملاً في الأدوار بين وزيري التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر لضمان استقرار السوق، مؤكداً أن "الشغل الشاغل لجميع هذه الجهات هو خدمة المواطن المصري وتأمين احتياجاته".

وزير التموين أحمد موسى كاري أون شريف فاروق

