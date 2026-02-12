إعلان

مدبولي: تكليف رئاسي بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من "حياة كريمة"

كتب : محمد نصار

06:19 م 12/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بعد إعادة تشكيلها، بدمج المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة" لتسريع تنفيذها.

جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي للحكومة بعد تشكيلها الجديد.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الرئيس وجه كذلك بالعمل على تسريع تنفيذ ودمج عدد من مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل.

