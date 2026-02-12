شقق بالإيجار.. مدبولي يصدر أول تكليف لوزيرة الإسكان الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتبنى توجهًا واضحًا لتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، إيمانًا منها بوجود شريحة واسعة من الشباب لا تمتلك القدرة المالية على التملك، موجهًا وزيرة الإسكان الجديدة بالعمل على تنفيذ هذا الأمر.

وأوضح "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذا التوجه يستهدف تلبية احتياجات المستحقين وفقًا لقانون الإيجار القديم، إلى جانب غير القادرين، مشيرًا إلى أن ملف الإسكان بنظام الإيجار يُعتبر أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها الدولة خلال المرحلة الحالية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الملف يمثل أول توجهات وزارة الإسكان في تشكيلها الجديد، مشددًا على ضرورة الإسراع في الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج، بما يسهم في توفير حلول سكنية مناسبة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.

