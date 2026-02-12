إعلان

شقق بالإيجار.. مدبولي يصدر أول تكليف لوزيرة الإسكان الجديدة

كتب : أحمد العش

06:20 م 12/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    اجتماع الحكومة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتبنى توجهًا واضحًا لتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، إيمانًا منها بوجود شريحة واسعة من الشباب لا تمتلك القدرة المالية على التملك، موجهًا وزيرة الإسكان الجديدة بالعمل على تنفيذ هذا الأمر.

وأوضح "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذا التوجه يستهدف تلبية احتياجات المستحقين وفقًا لقانون الإيجار القديم، إلى جانب غير القادرين، مشيرًا إلى أن ملف الإسكان بنظام الإيجار يُعتبر أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها الدولة خلال المرحلة الحالية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الملف يمثل أول توجهات وزارة الإسكان في تشكيلها الجديد، مشددًا على ضرورة الإسراع في الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج، بما يسهم في توفير حلول سكنية مناسبة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.

اقرأ أيضا:

عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

أول قرار رسمي من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحدات سكنية بنظام الإيجار اجتماع الحكومة الأسبوعي وزارة الإسكان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حان موعد رحيله".. حفيظ دراجي يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"حان موعد رحيله".. حفيظ دراجي يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح
بإطلالة شتوية أنيقة.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"
زووم

بإطلالة شتوية أنيقة.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"
ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة
شئون عربية و دولية

ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة

سر الحاسة السادسة.. لماذا نشعر أحيانا بما سيحدث؟
نصائح طبية

سر الحاسة السادسة.. لماذا نشعر أحيانا بما سيحدث؟
6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان