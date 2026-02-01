أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية عمل مطروح، عن توفير 1660 فرصة عمل جديدة في عدد من المهن والتخصصات، للعمل بشركتي أوراسكوم والشركة الإسلامية للتجارة والتوريدات.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيانها، الأحد، أن التقديم على هذه الوظائف سيتم من خلال ملتقى توظيف يُعقد يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، بمقر مركز التدريب المهني بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، حيث سيتم إجراء المقابلات الشخصية والاختبارات اللازمة للمتقدمين.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن فرص العمل المتاحة بشركة أوراسكوم تشمل عددًا من المهن، من بينها: نجار مسلح، حداد مسلح، كهربائي، سباك، عامل شدة معدنية، وعمال عاديون، برواتب تتراوح بين 7 آلاف و12 ألف جنيه وفقًا للخبرة، إلى جانب مزايا متعددة تشمل الرعاية الصحية، وبدل وجبات، ووسائل نقل داخلية، وسكن ملائم.

وأضافت أن الفرص المتاحة بالشركة الإسلامية للتجارة والتوريدات تتضمن وظائف سفرجية وعمال مطبخ ونظافة، بنظام عمل 20 يومًا مقابل 10 أيام إجازة، مع توفير الإقامة، ووسائل الانتقال من القاهرة إلى موقع العمل، فضلًا عن التأمينين الاجتماعي والصحي.

