عضو بالبحوث الإسلامية: ليس من العدل حرمان إنسان من منصب عام لكونه أنثى

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الله تعالى كرّم الإنسانية بوجود المرأة، حيث أناط بها مسؤوليتين متكاملتين؛ الشأن الخاص المتمثل في القدرة على الإنجاب وتربية الأبناء، والشأن العام القائم على الكفاءة.

وأكد أن المرأة لا تقل عن الرجل في الأهلية والقدرة على العطاء، وأنه ليس من عدل الله أن يُحرم إنسان من تولي منصب عام لمجرد كونه أنثى، لما في ذلك من إضرار بالمجتمع وحرمانه من الاستفادة من كفاءة إنسانية حقيقية، مشددًا على أن المرأة تضطلع بدور محوري في حماية الأبناء من التطرف والانحراف، بحكم قربها الأصيل منهم وحرصها عليهم، وأن دورها يظل أساسيًا في بناء المجتمع وصون استقراره.

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المرأة المصرية شريك أساسي في التنمية، وحققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات ومكاسب مهمة، وأسهمت بفاعلية في تحقيق العديد من النجاحات داخل المجتمع المصري، خصوصًا في مجالي التربية والتعليم.

وشدد على أهمية الخطاب الديني في تشكيل الوعي المجتمعي، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في استخدامات الإنترنت والفضاء الرقمي لضمان توظيفهما بصورة إيجابية داعمة للقيم، وتعزيز وعي المجتمع، لا سيما النشء والشباب.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى بعنوان "دور الخطاب الديني والإعلامي في التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة"، وتناول المحور الأول بالجلسة "دور المرأة في مواجهة التطرف الديني والفكري"، وترأسها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

