كشف جو كينت، جو كينت، مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب سابقًا، بعد يوم واحد من استقالته، أنه لم تكن هناك أي معلومات استخبارية تشير إلى استعداد إيران لتنفيذ هجوم مفاجئ كبير مشابه لهجمات 11 سبتمبر أو بيرل هاربر.

قال كينت: "لم تكن هناك أي معلومات استخبارية تقول إنه في يوم محدد، مثل 1 مارس، ستشن إيران هجومًا مفاجئًا كبيرًا على أحد قواعدنا، ولم يكن هناك أي مؤشر على ذلك".

وأضاف أن الإيرانيين يتصرفون بطريقة متعمدة ومدروسة عند تصعيد النزاعات، مشيرا إلى أن إسرائيل لعبت دورًا في جذب الولايات المتحدة إلى الصراع، وأن لها تأثيرًا واسعًا على السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأضاف أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حول التهديد الإيراني الوشيك مبنية على افتراضات خاطئة، إذ لا يوجد سبب للاعتقاد بأن إيران ستهاجم دون استفزاز مسبق.

أكد أن التهديد الحقيقي، وفق رأيه، ليس من إيران وإنما من إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تثير التساؤل حول من يحدد السياسة الأمريكية في المنطقة.

أوضح أيضًا أن عددًا كبيرًا من صانعي القرار الرئيسيين لم يُسمح لهم بإبداء آرائهم للرئيس ترامب قبل شن العمليات ضد المواقع النووية الإيرانية.

أضاف أن قدرة مجتمع الاستخبارات على تقديم اختبار الواقع للرئيس كانت محدودة بشكل كبير خلال الجولة الأخيرة من الهجمات.

وأشار إلى أن النقاشات أجريت خلف الأبواب المغلقة، ولم تتاح فرصة لأي أصوات معارضة للتعبير عن آرائها.

تأتي تصريحات كينت بعد استقالته من منصبه بسبب خلافات حول إدارة الحرب مع إيران، وسط انتقادات واسعة لتصريحاته حول إسرائيل، بما في ذلك من أعضاء في الحزب الجمهوري، مثل السيناتور ميتش ماكونيل، الذي سبق أن صوّت لتأكيد تعيينه.