إعلان

بعد سقوط حطام صواريخ.. تعليق مؤقت لعمليات الغاز في مواقع حيوية بـ أبوظبي


كتب- محمد أبو بكر:

03:23 ص 19/03/2026

حطام صواريخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، إيقاف مؤقت لعمليات الغاز في عدد من المواقع الحيوية بإمارة أبوظبي، عقب سقوط حطام صواريخ تم اعتراضها على تلك المنشآت.

أوضح المكتب، بحسب بيانه، أن الحوادث وقعت نتيجة تساقط بقايا صواريخ جرى اعتراضها في الجو، ما أدى إلى تأثر بعض المرافق في حقل باب النفطي ومجمع حبشان لمعالجة الغاز، الذي يُعد من أكبر منشآت معالجة الغاز البرية على مستوى العالم.

أشار المكتب إلى أن فرق الطوارئ تعاملت بشكل سريع مع الحوادث في المواقع المتضررة، إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين، واحتواء أي آثار ناتجة عن سقوط الحطام.

وأكد أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين العاملين أو المتواجدين في تلك المواقع، مع استمرار الجهود لإعادة العمليات إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حطام صواريخ أبو ظبي الغاز عمليات الغاز في أبوظبي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

