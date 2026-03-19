استهدفت مدينة رأس لفان الصناعية.. قطر تتعرض لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية


كتب- محمد أبو بكر:

03:25 ص 19/03/2026

الصواريخ الإيرانية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، فجر الخميس، عن تعرض دولة قطر لهجوم بصواريخ باليستية أطلقت من إيران، مستهدفةً مدينة رأس لفان الصناعية.

وأفادت الوزارة بأن الهجوم أسفر عن وقوع أضرار في بعض المنشآت داخل المدينة الصناعية، دون الإشارة إلى وقوع إصابات بشرية حتى الآن، فيما تواصل الجهات المعنية تقييم حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والمواطنين.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متزايدًا في التوترات الإقليمية، وسط مراقبة دولية حثيثة لتداعيات الهجوم على الاستقرار والأمن في الخليج العربي.

