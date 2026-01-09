إعلان

"الأوقاف": تنظيم 90 ألف محاضرة دينية وأمسية ابتهالية احتفالًا بالإسراء والمعراج

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:41 م 09/01/2026

وزارة الأوقاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تنظِّم وزارة الأوقاف احتفالات موسعة بذكرى الإسراء والمعراج الأسبوع المقبل، تتضمن نحو ٦٠ ألف محاضرة دينية، و٣٠ ألف أمسية ابتهالية، بمشاركة قرابة ٢٩ ألف إمام وواعظة، وذلك انطلاقًا من دورها الدعوي والتثقيفي، وإحياءً لهذه الذكرى العطرة التي تجسد معاني الإيمان واليقين والتكريم الإلهي لسيدنا رسول الله ﷺ.

ومن المقرر أن تقام تلك الأنشطة بالمساجد الكبرى والجامعة المنتشرة في ربوع الجمهورية، وتمتد أنشطتها يوميًّا من الأحد إلى الخميس بعد صلاة العشاء، وتشمل تلاوة آيات من القرآن الكريم، وقبسات من علماء الوزارة وأئمتها وواعظاتها لبيان الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج وما تحمله من قيم، إلى جانب تنظيم أمسيات ابتهالية تشرف عليها المديريات الإقليمية.

كما يُقام الاحتفال الرسمي بكل محافظة بحضور السادة المحافظين أو من ينوب عنهم يوم الخميس الموافق لليلة السابعة والعشرين من شهر رجب المبارك (١٥ من يناير ٢٠٢٦)، فضلًا عن نشر عدد من المقالات الداعمة للموضوعات المستلهمة من الإسراء والمعراج عبر منصة وزارة الأوقاف.

ودعت وزارة الأوقاف، جموع المواطنين إلى الفرح بآلاء الله، والمشاركة في هذه الاحتفالات، واستلهام الدروس المستفادة من إحياء هذه الذكرى العطرة، سائلين الله تعالى أن يعيدها على مصرنا الحبيبة والشعوب العربية والمسلمة، والدنيا كلها، بالخير واليُمن والبركات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الأوقاف ذكرى الإسراء والمعراج القرآن الكريم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع
أخبار مصر

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع
حسام حسن: "طموحي التتويج بأمم أفريقيا.. وتريزيجيه يفكرني بمسيرتي"
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن: "طموحي التتويج بأمم أفريقيا.. وتريزيجيه يفكرني بمسيرتي"
هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟.. المحافظة توضح (صور)
أخبار المحافظات

هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟.. المحافظة توضح (صور)
ذبح مديره ثم انتحر.. "الآيس" يكتب نهاية دموية لعامل في العجوزة
حوادث وقضايا

ذبح مديره ثم انتحر.. "الآيس" يكتب نهاية دموية لعامل في العجوزة
بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا
أخبار مصر

بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المواسم السبب.. بيان من الزراعة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن
بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا