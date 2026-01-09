الزراعة تطلق حملة لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة والماشية

كتب – محمد أبو بكر:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة شاملة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة، والسيطرة على الأمراض الوبائية، إلى جانب التوسع في حملات تحصين وتعقيم كلاب الشوارع، في إطار خطة استراتيجية لتعزيز الأمن الصحي والحيواني، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتبني حلول علمية مستدامة تضمن سلامة المواطن والحفاظ على البيئة.

وأعلنت الوزارة، بحسب بيانها، الجمعة، أن فرق الهيئة العامة للخدمات البيطرية واصلت جهودها الميدانية ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار، حيث جرى تحصين 1135 كلبًا حرًا خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، من بينها 513 كلبًا تم التعامل معها خلال حملتين مكبرتين بمنطقتي عين شمس وإمبابة، فضلًا عن تعقيم 133 كلبًا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان.

وشملت الحملة، بحسب بيان وزارة الزراعة، تنفيذ أنشطة للإرشاد البيطري الميداني بالمحافظات، بمشاركة فرق التحصين والتعقيم، بهدف توعية المواطنين والمربين بمبادئ الرفق بالحيوان، وسبل التعامل الآمن والإنساني مع الكلاب الحرة، وأهمية التحصين والتعقيم في الحد من انتشار الأمراض المشتركة، دعمًا لمنظومة الوقاية البيطرية وحماية الصحة العامة.

وفي سياق متصل، شدد علاء فاروق، وزير الزراعة، على ضرورة التوسع في حملات التحصين والتعقيم على مستوى الجمهورية، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية، مؤكدًا التطبيق الكامل لاستراتيجية مكافحة مرض السعار، وتكثيف جهود تحصين وتعقيم الكلاب الحرة، والتنسيق مع المحافظين لتخصيص أراضٍ مناسبة لإقامة مراكز إيواء خارج الكتل السكنية، مع الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، وتفعيل أحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

ووجه "فاروق"، بإطلاق حملة استثنائية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، اعتبارًا من غد السبت، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن الإجراءات الوقائية لفصل الشتاء، ودعم مربي الثروة الحيوانية، مع تكليف مديريات الطب البيطري بتكثيف المرور الميداني، وتشجيع المربين على الالتزام بالتحصين حفاظًا على صحة الحيوانات وقدرتها الإنتاجية.

وأكد الوزير أهمية تشديد إجراءات الوقاية في قطاع الدواجن خلال فصل الشتاء، ومتابعة تحصين الطيور ضد إنفلونزا الطيور، وتكثيف أعمال التقصي النشط في مسارات الطيور المهاجرة، وزيادة معدلات أخذ العينات قبل تداولها بالأسواق، بما يعزز منظومة الوقاية الصحية ويحمي الثروة الحيوانية والداجنة وصحة المواطنين.

وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور حامد موسى الأقنص، وبحضور وكلاء الوزارة ومديري مديريات الطب البيطري بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ توجيهات الوزير وتحويلها إلى برامج عمل ميدانية، مع إعداد تقارير متابعة يومية عن معدلات التنفيذ، وذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز منظومة الوقاية البيطرية وضمان استدامة الثروة الحيوانية وتحقيق التوازن بين الصحة العامة والرفق بالحيوان.

اقرأ أيضًا:

شرط لاستخراج تأشيرة الحج السياحي.. ما هي شهادة الاستطاعة الصحية؟

خبير سياحة: إجازة نصف العام تشعل السياحة الداخلية بالأقصر وأسوان

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع