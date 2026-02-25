إعلان

ترامب: أنهيت 8 حروب في 10 أشهر بما فيها غزة

كتب : مصراوي

08:17 ص 25/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب حالة الاتحاد، إنه أنهى 8 حروب خلال الأشهر العشرة الأولى من ولايته الثانية، بما في ذلك الحرب في غزة عبر اتفاق وقف إطلاق نار تفاوض عليه.

أكد ترامب أن جميع الرهائن الأحياء والأموات أعيدوا بموجب الاتفاق، مشيرا إلى تعاون حماس مع إسرائيل لاستعادة رفات القتلى، رغم استمرار الاشتباكات في مستوى منخفض.

وجاءت تصريحاته وسط تقارير عن غارتين إسرائيليتين جديدتين على مناطق في رفح جنوبي غزة.

وكان ترامب أسس "مجلس السلام" في إطار مساعي التسوية السلمية في قطاع غزة، وفقا للاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، وهو سيتولى إدارة القطاع.

ومع ذلك، تشير المعلومات إلى أن المجلس سيمتد نطاق عمله ليشمل منع وحل النزاعات في مناطق أخرى من العالم.

يذكر أن المجلس جمع حتى الآن نحو 5 مليارات دولار من أعضائه، بينما تستمر المفاوضات حول التزامات الدول الأخرى بنحو مليار دولار من كل دولة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب ترامب الحروب إنهاء الحروب الرئيس الأمريكي حرب غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

" عمرو عامل عظمة"..أحمد سعد يكشف كواليس غناء رباعية احتفالا بنجاح "إفراج"
دراما و تليفزيون

" عمرو عامل عظمة"..أحمد سعد يكشف كواليس غناء رباعية احتفالا بنجاح "إفراج"
تصل لنصف مليون جنيه.. عقوبة تأسيس وإدارة شركة سياحة دون ترخيص
أخبار مصر

تصل لنصف مليون جنيه.. عقوبة تأسيس وإدارة شركة سياحة دون ترخيص
5 نصائح لتجنب الكسل بعد الإفطار في رمضان.. متفوتش التراويح
رمضان ستايل

5 نصائح لتجنب الكسل بعد الإفطار في رمضان.. متفوتش التراويح
طقس سابع أيام رمضان.. رياح وأمطار وشبورة على هذه المناطق في المحافظات
أخبار وتقارير

طقس سابع أيام رمضان.. رياح وأمطار وشبورة على هذه المناطق في المحافظات
تحذير لمرضى الكلى بشأن تناول السبانخ والفراولة خلال رمضان
أخبار وتقارير

تحذير لمرضى الكلى بشأن تناول السبانخ والفراولة خلال رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
السعودية توثّق "التربيع الأول" لهلال رمضان
"تنظيم الاتصالات": إتاحة خطوط مخصصة لمنع الأطفال من تصفح المواقع الإباحية
كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
بعد أمر ترامب برفع السرية عنه.. اختفاء "الصندوق الأسود" للكائنات الفضائية