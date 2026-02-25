ترامب: أنهيت 8 حروب في 10 أشهر بما فيها غزة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب حالة الاتحاد، إنه أنهى 8 حروب خلال الأشهر العشرة الأولى من ولايته الثانية، بما في ذلك الحرب في غزة عبر اتفاق وقف إطلاق نار تفاوض عليه.

أكد ترامب أن جميع الرهائن الأحياء والأموات أعيدوا بموجب الاتفاق، مشيرا إلى تعاون حماس مع إسرائيل لاستعادة رفات القتلى، رغم استمرار الاشتباكات في مستوى منخفض.

وجاءت تصريحاته وسط تقارير عن غارتين إسرائيليتين جديدتين على مناطق في رفح جنوبي غزة.

وكان ترامب أسس "مجلس السلام" في إطار مساعي التسوية السلمية في قطاع غزة، وفقا للاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، وهو سيتولى إدارة القطاع.

ومع ذلك، تشير المعلومات إلى أن المجلس سيمتد نطاق عمله ليشمل منع وحل النزاعات في مناطق أخرى من العالم.

يذكر أن المجلس جمع حتى الآن نحو 5 مليارات دولار من أعضائه، بينما تستمر المفاوضات حول التزامات الدول الأخرى بنحو مليار دولار من كل دولة، وفقا لروسيا اليوم.