ترامب: الولايات المتحدة تعمل بجد لإنهاء النزاع في أوكرانيا

كتب : مصراوي

08:18 ص 25/02/2026

ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تعمل بجد لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

أضاف ترامب خلال خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس: "نحن نعمل بجد لإنهاء الحرب التاسعة، والقتل والمذبحة بين روسيا وأوكرانيا".

وأكد الرئيس الأمريكي مرة أخرى أن "هذه الحرب لم تكن لتحدث أبدا لو كنت رئيسا"، مضيفا: "كل ما نرسله إلى أوكرانيا يتم إرساله عبر حلف "الناتو"، وهم يدفعون لنا مقابل كل شيء".

ووصف ترامب دول الناتو بأنها "أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة" لأنها وافقت على إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

كان المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف قد وعد يوم الأحد الماضي بأخبار سارة بشأن التسوية الأوكرانية في الأسابيع المقبلة، وفقا لروسيا اليوم.

