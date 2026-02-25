ترامب: الولايات المتحدة تعمل بجد لإنهاء النزاع في أوكرانيا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تعمل بجد لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

أضاف ترامب خلال خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس: "نحن نعمل بجد لإنهاء الحرب التاسعة، والقتل والمذبحة بين روسيا وأوكرانيا".

وأكد الرئيس الأمريكي مرة أخرى أن "هذه الحرب لم تكن لتحدث أبدا لو كنت رئيسا"، مضيفا: "كل ما نرسله إلى أوكرانيا يتم إرساله عبر حلف "الناتو"، وهم يدفعون لنا مقابل كل شيء".

ووصف ترامب دول الناتو بأنها "أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة" لأنها وافقت على إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

كان المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف قد وعد يوم الأحد الماضي بأخبار سارة بشأن التسوية الأوكرانية في الأسابيع المقبلة، وفقا لروسيا اليوم.