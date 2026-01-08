إعلان

جائزة ساويرس الثقافية.. تعرف على الفائزين بجائزة أفضل نص مسرحي

كتب- محمد لطفي:

08:54 م 08/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الحفل الختامي السنوي لـجائزة ساويرس الثقافية (1)
  • عرض 13 صورة
    الحفل الختامي السنوي لـجائزة ساويرس الثقافية (3)
  • عرض 13 صورة
    الحفل الختامي السنوي لـجائزة ساويرس الثقافية (2)
  • عرض 13 صورة
    الحفل الختامي السنوي لـجائزة ساويرس الثقافية (6)
  • عرض 13 صورة
    الحفل الختامي السنوي لـجائزة ساويرس الثقافية (4)
  • عرض 13 صورة
    الحفل الختامي السنوي لـجائزة ساويرس الثقافية (8)
  • عرض 13 صورة
    الحفل الختامي السنوي لـجائزة ساويرس الثقافية (7)
  • عرض 13 صورة
    الحفل الختامي السنوي لـجائزة ساويرس الثقافية (9)
  • عرض 13 صورة
    الحفل الختامي السنوي لـجائزة ساويرس الثقافية (10)
  • عرض 13 صورة
    الحفل الختامي السنوي لـجائزة ساويرس الثقافية (12)
  • عرض 13 صورة
    الحفل الختامي السنوي لـجائزة ساويرس الثقافية (11)
  • عرض 13 صورة
    الحفل الختامي السنوي لـجائزة ساويرس الثقافية (13)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- أحمد مسعد:

انطلق منذ قليل، الحفل الختامي السنوي لـ"جائزة ساويرس الثقافية" في دورتها الحادية والعشرين، التي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بقاعة إيوارت التذكارية في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفاز بالمركز الأول الكاتب خالد رسلان، فيما فاز بالمركز الثاني بجائزة أفضل نص مسرحي الكاتب هاني مهران.

ويُقام الحفل بحضور عدد من الوزراء، وسفراء الدول العربية والأجنبية، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم، وكوكبة من الفنانين والمبدعين، تأكيدًا على مكانة الجائزة باعتبارها واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية على الساحة المصرية.

وتواصل جائزة ساويرس الثقافية، منذ انطلاقها، دورها في دعم الإبداع الأدبي والفني واكتشاف الأصوات الجديدة، حيث شهدت خلال عقدين من تاريخها مشاركة آلاف المبدعين المصريين من مختلف الأعمار والخلفيات، وتم تكريم أكثر من 300 كاتب وأديب عن أعمالهم المتميزة.

وفي الدورة الحادية والعشرين، سيتم الإعلان عن الفائزين من بين نحو 750 عملًا أدبيًا تقدّم في فروع الجائزة، ما يعكس استمرار الجائزة كمنصة رائدة للاحتفاء بالإبداع وتشجيع الأجيال الجديدة على استلهام قوة الكلمة والفن في إحداث التغيير الثقافي والاجتماعي.

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

محافظة القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جائزة ساويرس الثقافية الفائزين بجائزة أفضل نص مسرحي الحفل الختامي لجائزة ساويرس الثقافية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

عادل حقي يوضح: "ابنة أخويا هى اللي اتوفت وأنا معنديش أولاد" (فيديو)
زووم

عادل حقي يوضح: "ابنة أخويا هى اللي اتوفت وأنا معنديش أولاد" (فيديو)
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو
مصراوي ستوري

"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو

بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
زووم

بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
زووم

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع