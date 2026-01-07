أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة تفقدية إلى الإدارة العامة لإيرادات شبكات الخانكة التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة العمل، والوقوف على كفاءة الأداء في قطاعات التحصيل والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي الزيارة بحضور المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس سيد سليمان نائب رئيس الشركة لشئون الشبكات، والمهندس خالد الدستاوي العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى جانب المهندس أيمن الزيني رئيس قطاع شبكات المرج، والمحاسب هاني عزت رئيس قطاع الشؤون التجارية بالمرج.

واطّلع الوزير خلال الجولة على آليات العمل داخل الإدارة، ونظم تحصيل الإيرادات، ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة، مؤكدًا أهمية تعظيم كفاءة التحصيل، وربطها بتحسين جودة الخدمة، وضمان استدامة التغذية الكهربائية، خاصة في ظل التحديات الحالية.

وشدد وزير الكهرباء على ضرورة الالتزام بالحوكمة، وتطبيق النظم الرقمية، وحسن التعامل مع المشتركين، بما يحقق رضا المواطنين ويدعم خطط الدولة لتطوير قطاع توزيع الكهرباء ورفع كفاءته التشغيلية

