إعلان

رئيس "شباب النواب": مصر نموذج يحتذى به في تماسك نسيجها الوطني

كتب : نشأت علي

11:40 ص 07/01/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجَّه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جموع الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال النائب محمود حسين، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن الأعياد الدينية تمثل فرصة طيبة لتعزيز قيم التعايش المشترك والوحدة الوطنية، وأن مصر ستظل دائمًا نموذجًا يحتذى به في المحبة والسلام بين جميع أبنائها، مؤكدًا أن راية الوطن ستظل مرفوعةً عاليةً، بفضل تماسك نسيجه الوطني والتفاف الشعب المصري حول القيادة السياسية والدولة المصرية، ونشر المحبة والتعاون والعمل الجاد من أجل رفعة مصر وتقدمها.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد أمس، مؤكدًا أن القيادة السياسية نجحت في ترسيخ مبادئ المواطنة الكاملة، ودعم قيم المساواة وعدم التمييز، وهو ما انعكس بوضوح في حالة التماسك الوطني التي تشهدها مصر، مؤكدًا أن هذه السياسات الوطنية الحكيمة أسهمت في تعزيز روح الانتماء، وجعلت من الوحدة الوطنية واقعًا ملموسًا وليس مجرد شعارات.


اقرأ أيضاً:
لا داعي للقلق.. متحدث الوزراء: إجراءات مرتقبة لخفض نسبة الدين العام

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح

قداسة البابا يُصلي قداس العيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب محمود حسين لجنة الشباب والرياضة عيد الميلاد المجيد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

غارات إسرائيلية على مدينة غزة.. وقصف مدفعي في جنوب القطاع
شئون عربية و دولية

غارات إسرائيلية على مدينة غزة.. وقصف مدفعي في جنوب القطاع
"كان هيخبطني".. التحقيق في بلاغ الفنانة منى هلا ضد قائد سيارة ملاكي
حوادث وقضايا

"كان هيخبطني".. التحقيق في بلاغ الفنانة منى هلا ضد قائد سيارة ملاكي
زوجة محمد النني الثانية تشارك متابعها 5 صور جديدة
مصراوي ستوري

زوجة محمد النني الثانية تشارك متابعها 5 صور جديدة
تحذير عاجل من حملة هجوم "الشاشة الزرقاء للموت".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير عاجل من حملة هجوم "الشاشة الزرقاء للموت".. ما القصة؟
بسبب إصابة ابنها.. حنان ترك تتصدر مؤشرات البحث على "جوجل"
زووم

بسبب إصابة ابنها.. حنان ترك تتصدر مؤشرات البحث على "جوجل"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح