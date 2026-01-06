اللجنة العامة بالشيوخ توافق على تشكيل لجنة القيم

كتب- نشأت علي:

عقدت اللجنة العامة بمجلس الشيوخ اليوم أول اجتماعاتها في الفصل التشريعي الجديد برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس.

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء اللجان النوعية خطط عمل اللجان خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، كما ناقش أعضاء اللجنة العامة ضوابط وآليات العمل داخل اللجان النوعية.

ووافق أعضاء اللجنة العامة على تشكيل لجنة القيم برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار حسني عبد اللطيف، على أن يُعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره في الجلسة العامة المقبلة.