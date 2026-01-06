تسلم النائب سيد سمير كارنيه عضوية مجلس النواب اليوم، معتبرا ذلك إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل البرلماني، قائمة على تحمّل المسؤولية الوطنية، والانحياز لقضايا المواطنين، والمشاركة الفاعلة في التشريع والرقابة، بما يعزّز مسار الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة.

وأكد سمير، عقب تسلّمه كارنيه العضوية، أن هذه الثقة تمثّل تكليفًا قبل أن تكون تشريفًا، مشددًا على التزامه الكامل بالعمل تحت قبة البرلمان بروح وطنية خالصة، وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة، لدعم الاستقرار، وترسيخ دولة القانون، وتحقيق تطلعات الشارع المصري في مختلف الملفات الخدمية والتشريعية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا قويًا وواعيًا بالتحديات الإقليمية والدولية، قادرًا على ممارسة دوره التشريعي والرقابي بكفاءة، وداعمًا لجهود القيادة السياسية في حماية الأمن القومي المصري، ودفع عجلة التنمية، وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار النائب إلى أن أولوياته البرلمانية ستركّز على الاستماع إلى هموم المواطنين، والعمل على ترجمتها إلى أدوات برلمانية فعّالة، سواء عبر طلبات الإحاطة أو المقترحات التشريعية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزّز ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية.