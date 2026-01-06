حالة الطقس.. الأرصاد: برودة شديدة ليلًا وتحذير من الانخداع بالحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، مع تسجيل درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

وأوضحت منار غانم، في تصريحات خاصة، أن وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يسهم في زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار، ما يساعد على الشعور باعتدال الأجواء نسبيًا.

وأضافت أن فترة الليل تشهد أجواءً شديدة البرودة، خاصة مع غياب أشعة الشمس، حيث تستمر البرودة الشديدة حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر، مشيرة إلى توقعات بحدوث تحسن نسبي في درجات الحرارة ليلًا خلال الأيام المقبلة، لتسجل ما بين 10 و11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى بدلًا من 7 و8 درجات خلال الأيام الماضية.

وأكدت عضو الأرصاد، أن الشبورة المائية تعد الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال الفترة الحالية، خاصة مع حالة الاستقرار، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

وفيما يتعلق بحالة الأمطار، أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين.

ولفتت إلى أنه اعتبارًا من غدٍ الأربعاء تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا ولمدة 48 ساعة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 23 درجة مئوية، محذرة من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارًا، وضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل والصباح الباكر.

