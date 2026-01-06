200 متدرب من 27 دولة.. وزير الري يطلق برنامج "سفراء المياه الأفارقة"

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إطلاق "البرنامج التدريبي لسفراء المياه بالقارة الإفريقية" عبر المنصة الإلكترونية لـ"مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي " (PACWA)، والمنعقد بمشاركة ٢٠٠ متدرب من ٢٧ دولة إفريقية .

وأشار سويلم إلى أن مشاركة متدربين من ٢٧ دولة إفريقية يعكس روح التضامن الإفريقي والالتزام المشترك ببناء مستقبل مستدام بالقارة الإفريقية، مضيفًا أن مصر تؤمن بأن المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار والتعاون الإقليمي؛ خصوصًا في ظل ما تواجهه إفريقيا من تحديات متزايدة تتعلق بالمياه والمناخ والنمو السكاني والضغط المتنامي على الموارد ونقص قدرات الكوادر البشرية؛ لا سيما بين المهندسين الأفارقة من الشباب الذين يحتاجون إلى المزيد من الخبرة العملية والتطبيقية والتدريب المتخصص .

ويعتبر التدريب وبناء القدرات أحد أبرز مجالات التعاون بين مصر والدول الإفريقية؛ حيث يُعد الاستثمار في الشباب والكوادر المهنية استثمارًا استراتيجيًّا لخدمة قطاع المياه في إفريقيا .

ويمثل هذا التدريب التزامًا مصريًّا تجاه أشقائها من الدول الإفريقية؛ بما يضمن تبادل الخبرات وتزويد المهندسين والمتخصصين الأفارقة بالأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات المائية بالقارة، من خلال تبادل المعرفة، والتدريب العملي، والبرامج القائمة على الابتكار، مع ضرورة تعزيز التكاتف بين الشعوب الإفريقية والخبراء والمتخصصين الأفارقة؛ للعمل على مجابهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة الإفريقية.

وأضاف الوزير أن برنامج سفراء المياه الأفارقة يُعد مثالًا واضحًا على دعم مصر لأشقائها الأفارقة بتوفير التدريب اللازم للدمج بين الخبرات الفنية ومهارات القيادة والدبلوماسية والتواصل، بما يمكّن المشاركين من أن يصبحوا سفراء فاعلين للإدارة المستدامة للمياه داخل مؤسساتهم ومجتمعاتهم، حيث يتناول البرنامج مجموعة واسعة من الموضوعات المتكاملة؛ من بينها (أخلاقيات المياه- دبلوماسية المياه- ترشيد استخدام المياه- الإدارة المتكاملة للموارد المائية- القيادة وبناء الشبكات لسفراء المياه- الإدارة الذكية للمياه والري- قضايا النوع الاجتماعي والشباب والدمج الاجتماعي) .

وأشاد سويلم بما يقدمه مركز التدريب الإقليمي للمياه والتكيف المناخي PACWA في مجال تدريب وبناء قدرات المتخصصين الأفارقة ونقل المعرفة لهم، تحت مظلة مبادرة التكيف مع المياه والقدرة على الصمود (AWARe) بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة، والتي يُعد التدريب إحدى أذرعها الرئيسية؛ حيث قدم مركز PACWA برامج تدريبية شارك فيها نحو ١٠٠٠ متدرب إفريقي منذ منتصف عام ٢٠٢٣ وحتى الآن، وتواصل مصر جهودها لزيادة هذا العدد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتم تطوير أكثر من ٣٠ برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا بالتعاون مع مؤسسات معتمدة؛ لضمان أعلى معايير الجودة في التدريب .

وأكد سويلم على المتدربين من سفراء المياه الأفارقة أنهم يمثلون مستقبل القيادة المائية في القارة الإفريقية، مؤكدًا حرص مصر على نقل الخبرات والمعارف المتوفرة لديها لأشقائها الأفارقة من خلال سفراء المياه؛ بما يسهم في بناء إفريقيا أكثر قدرة على الصمود أمام تحديات المياه والمناخ .

