بينهم 3 سيدات.. الداخلية تكشف شبكة غسل أموال بالمليار

كتب : علاء عمران

12:19 م 06/01/2026

حملة أمنية مكبرة بأسوان

واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، جهوده في مواجهة جرائم غسل الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر، بينهم ثلاث سيدات، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة.
وكشفت التحريات محاولتهم إخفاء مصادر الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها عبر تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء عقارات وسيارات وقطع أراضٍ، حيث قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو مليار جنيه.
وجاءت الإجراءات القانونية ضمن استمرار جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

شبكة غسل أموال مكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية

