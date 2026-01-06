يعاني الكثير من الأشخاص من التهاب أو جفاف الحلق عند الاستيقاظ صباحا، وهو شعور مزعج يؤثر على القدرة على الكلام أو البلع بسهولة.

فيما يلي، 8 خطوات بسيطة وفعالة للتعامل مع التهاب وجفاف الحلق في الصباح، وفقا لموقع "India Today".

الغرغرة بماء دافئ وملح

الغرغرة بالماء الدافئ والملح تساعد على تقليل التورم وتليين المخاط، كما تطرد المواد المهيجة العالقة في الحلق، ما يخفف الألم والتهيج.

العسل مع الماء الدافئ

يتميز العسل بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات، ويغلف الحلق ليخفف من التهيج، يمكن تناوله مع الماء الدافئ أو شاي الأعشاب صباحا للحصول على تأثير مهدئ فوري.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل معروف بقدرته على تقليل الالتهاب وتعزيز المناعة، كوب دافئ من شاي الزنجبيل في الصباح يخفف من التهاب الحلق ويمنح شعورا بالراحة.

حليب الكركم

الكركم يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، لذا إن شرب الحليب الدافئ مع الكركم قبل النوم أو في الصباح يساعد على تهدئة الحلق وتخفيف التهيج.

استنشاق البخار

استنشاق البخار يرطب المجاري التنفسية الجافة ويزيل المخاط والملوثات من الحلق والأنف، ما يقلل من الإحساس بالحرقة أو الخشونة في الحلق.

استخدام جهاز ترطيب الهواء

يؤدي الهواء الجاف في المنزل إلى تفاقم تهيج الحلق، يساعد استخدام جهاز ترطيب الهواء ليلا على الحفاظ على رطوبة الغرفة وتقليل الانزعاج عند الاستيقاظ.

تجنب التدخين التدخين يزيد من حساسية الحلق ويفاقم التهيج، لذا يُنصح بالابتعاد عن التدخين وعن الأماكن المليئة بالدخان السلبي.

غسول الأنف الملحي

غسول الأنف الملحي يزيل الملوثات من الممرات الأنفية، ما يقلل من التنقيط الأنفي الخلفي والتهيج الناتج عنه في الحلق.

