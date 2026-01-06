إعلان

بالصور- رفع حالة الطوارئ بـ "صرف الإسكندرية" استعدادا لعيد الميلاد

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:17 م 06/01/2026
    استعدادات مكثفة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لعيد الميلاد
    تطهير شانيش الأمطار ضمن استعدادات عيد الميلاد
    طوارئ بـ صرف الإسكندرية استعدادا لعيد الميلاد المجيد

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الاستعداد والطوارئ القصوى بكافة قطاعات الشركة، تزامنا مع قرب احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك لضمان استمرارية خدمات الصرف الصحي وانتظام العمل دون معوقات.

وأكد المهندس سامي قنديل استمرار التشغيل الكامل لجميع محطات وشبكات الصرف الصحي على مستوى المحافظة، مع تواجد القيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات ومديري العموم ميدانيا، لمتابعة سير العمل والتدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ أو بلاغات.

وأشار رئيس الشركة الى تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي وشنايش الامطار، خاصة بالمناطق الحيوية ومحيط الكنائس وأماكن التجمعات، الى جانب مراجعة خطط تشغيل المحطات ورفع كفاءتها، ضمن خطة الاستعداد الخاصة بعيد الميلاد المجيد.

واوضح ان الشركة راجعت جاهزية المعدات والسيارات والمولدات الكهربائية، للتعامل مع أي أعطال مفاجئة أو انقطاعات محتملة في التيار الكهربائي، مع الدفع بفرق الطوارئ والصيانة للعمل على مدار 24 ساعة.

وأعلنت الشركة استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال الخط الساخن 175 على مدار اليوم، والتعامل الفوري معها، بما يضمن تقديم خدمة امنة ومستقرة طوال فترة الاحتفالات.

رفع حالة الطوارئ بصرف الإسكندرية الصرف الصحي بالإسكندرية عيد الميلاد المجيد

