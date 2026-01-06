ياسر ابراهيم وصلاح الأفضل.. ماذا قدم لاعبو منتخب مصر أمام بنين؟

4 لاعبين مهددين بالغياب عن مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا.. ما السبب؟

حقق منتخب مصر فوزًا هامًا على نظيره بنين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

وكشف موقع سوفا سكور، المتخصص في إحصائيات اللاعبين، عن أبرز ما قدمه لاعبو المنتخب أمام بنين، وجاء ياسر إبراهيم ومحمد صلاح في مقدمة اللاعبين أصحاب التقييمات العالية.

تقييمات واحصائيات لاعبو منتخب مصر أمام بنين

ياسر إبراهيم – تقييم 9.1 – سجل هدف – تمريرات دقيقة 88%

محمد صلاح – تقييم 8.8 – سجل هدف – تمريرات دقيقة 78%

مروان عطية – تقييم 8.5 – سجل هدف – تمريرات دقيقة 82%

رامي ربيعة – تقييم 7.4 – لم يسجل – تمريرات دقيقة 91%

محمد هاني – تقييم 7.3 – لم يسجل – تمريرات دقيقة 80%

حمدي فتحي – تقييم 7.0 – لم يسجل – تمريرات دقيقة 89%

زيزو – تقييم 7.0 – لم يسجل – تمريرات دقيقة 85%

إمام عاشور – تقييم 6.9 – لم يسجل – تمريرات دقيقة 79%

عمر مرموش – تقييم 6.8 – لم يسجل – تمريرات دقيقة 85%

أحمد أبو الفتوح – تقييم 6.7 – لم يسجل – تمريرات دقيقة 66%

محمود تريزيجيه – تقييم 6.7 – لم يسجل – تمريرات دقيقة 85%

محمد الشناوي – تقييم 6.4 – لم يسجل – تمريرات دقيقة 64%

إبراهيم متولي – تقييم 6.3 – لم يسجل – تمريرات دقيقة 80%

محمد حمدي – تقييم 6.3 – لم يسجل – تمريرات دقيقة 54%

مصطفى محمد – تقييم 6.3 – لم يسجل – تمريرات دقيقة 100%

