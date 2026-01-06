"رجعلي فلوسي يا حرامي".. غرامة 50 ألف جنيه لشاب بتهمة السب عبر واتساب

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثالثة جنح، برئاسة المستشار حمدي صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد منتصر وباهي وزيري، وبحضور ريهام عياد وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار، وحسن عبده، بتغريم شاب مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بسب آخر عبر تطبيق «واتساب» بدائرة بندر قنا.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من عام 2025، عندما تقدم شاب ببلاغ إلى قسم شرطة قنا، اتهم فيه المدعو «م.ع» بسبه وقذفه وإزعاجه من خلال إرسال رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتساب»، ما تسبب له في أضرار نفسية وأدبية جسيمة.

وخلال نظر القضية، قدم المجني عليه حافظة مستندات تضمنت صورًا من الرسائل المرسلة من المتهم، من بينها عبارات تحمل سبًا وقذفًا، أبرزها: «رجعلي فلوسي يا حرامي أنت وأخواتك هحبسكم كلكم».

وبعد فحص الأوراق والتأكد من صحة الواقعة، قررت المحكمة إحالة القضية إلى الدائرة الاقتصادية المختصة، التي أصدرت حكمها المتقدم بتغريم المتهم 50 ألف جنيه، إلى جانب التعويض المدني المؤقت، على خلفية إدانته بسب المجني عليه عبر تطبيق «واتساب» في بندر قنا.