عقد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات دعم سياسة التحول الرقمي، وبحث آليات التوسع في تقديم الخدمات الحكومية المميكنة، من خلال تدشين تطبيق إلكتروني موحد يضم جميع خدمات المحافظة والمراكز والمدن ومديريات الخدمات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الهادفة إلى تسهيل حصول المواطنين على مختلف الخدمات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد، في إطار منظومة التحول الرقمي، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء جهاز إداري كفء وحديث.

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن التحول الرقمي يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير آليات العمل الحكومي وتقديم الخدمات بشكل عصري يواكب احتياجات المواطنين، ويضمن وصول الخدمة إليهم بسهولة ويسر أينما كانوا.

وخلال الاجتماع، تابع نائب المحافظ مع شركة "إيتكنوفا لتكنولوجيا المعلومات" الخطوات التنفيذية الخاصة بإطلاق التطبيق الرقمي، والذي يهدف إلى توحيد وتكامل الخدمات المقدمة من الأجهزة التنفيذية، ومديريات الخدمات، والوحدات المحلية، وإدارات الخدمات الجماهيرية بديوان عام المحافظة، بما يسهم في تعظيم موارد المحافظة والمديريات التابعة لها، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.

وأوضح الدكتور أحمد العدل أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة متكاملة لتطبيق أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التحول إلى الخدمات الإلكترونية، بما يضمن تقديم خدمات سريعة وشفافة، ويخفف الأعباء عن المواطنين، ويقضي على التكدس داخل المصالح الحكومية.

وأشار نائب المحافظ إلى أن التعاون مع شركة "إيتكنوفا" يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الدولة في التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية ميسرة تواكب التطور التكنولوجي، وتسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكافة فئات المجتمع.

ويُعد هذا المشروع بداية لمرحلة جديدة من التطوير الشامل في منظومة تقديم الخدمات الحكومية بمحافظة الدقهلية، بما يعكس التزام الدولة المستمر بتحسين جودة الخدمات، وتعزيز رضا المواطنين، ودعم مسيرة التنمية الشاملة.