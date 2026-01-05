حصاد 2025 في أسيوط.. طفرة غير مسبوقة في مشروعات الطرق والكباري

خطف القبطان عبد الفتاح أبو شوك، الأنظار خلال حفل رسمي لشركة "فايكنج" (Viking) العالمية للسياحة، والذي أقيم في المقر الرئيسي للشركة بمدينة بازل في سويسرا، في واقعة تعكس الاعتزاز بالهوية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للقبطان أبوشوك ومساعده أحمد سقة يحضران حفل شركة Viking العالمية مرتديان الجلابية الصعيدي التقليدية، الأمر الذي جذب الانتباه وأثار إعجاب الجمهور.

الريّس عبدالفتاح أبو شوك، قبطان على متن باخرة نيلية سياحية تحمل اسم نايل كروز في الأقصر، وجرى تكريمه شخصيًا من رئيس مجلس إدارة Viking في المقر الرئيسي للشركة بمدينة بازل بسويسرا، وحضر بصحبة مساعده.

ويأتي تكريم أبو شوك نتيجة التزامه واحترافيته في العمل، حتى اعتبرته الشركة جزءًا من هوية البراند نفسها، واختارته ليكون ممثلًا عن مصر في الحفل أمام قيادات الشركة.

وتعد شركة فايكنج رائدة في تقديم رحلات سياحية نهرية وبحرية تركز على الوجهات الثقافية، وتمتلك اليوم أسطولًا يزيد عن 100 سفينة تغطي 21 نهرًا وخمسة محيطات حول العالم.

وتشمل رحلات فايكنج نهر النيل في مصر، حيث تقدم تجارب فاخرة على متن سفن مصممة خصيصًا للإبحار في الأقصر وأسوان، كما تُقدم رحلات نهرية في أوروبا وأمريكا ونهر المسيسيبي، وسفن بحرية لاستكشاف القارات كافة، مع التركيز على تصميم صديق للبيئة وتجارب فاخرة للضيوف.