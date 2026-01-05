بيان من العمل بشأن وظائف الضبعة النووية.. تفاصيل

إعلان

كتب : محمد أبو بكر

02:55 م 05/01/2026
شهد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر وزارة العمل، إجراءات التقديم والاختبارات والتدريب للشباب الراغب في الالتحاق بفرص العمل المتاحة ضمن مشروع الضبعة النووية، وذلك بحضور ممثلين عن إدارة شركة "نيكيمت" إحدى الشركات العاملة بالمشروع.

وأكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الاثنين، خلال متابعته الميدانية لسير الإجراءات، حرص وزارة العمل على توفير فرص عمل لائقة داخل المشروعات القومية الكبرى، مشيرًا إلى أن مشروع الضبعة النووية يمثل نموذجًا حقيقيًا لربط التدريب بالتشغيل، والاستثمار في العمالة المصرية الماهرة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الوظيفي للشباب.

ووجّه وزير العمل، رسالة مباشرة إلى الشباب المتقدمين، دعاهم فيها إلى الالتزام والانضباط وإتقان العمل، مؤكدًا أن الدولة تراهن على وعيهم وقدرتهم على البناء والعمل الجاد، وأن هذه الفرص تمثل بداية حقيقية لمسار مهني مستقر داخل مشروع قومي استراتيجي.

يذكر أن وزارة العمل أعلنت في وقت سابق، عن بدء التقديم وإجراء الاختبارات اليوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بمقر وزارة العمل القديم – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، بحضور ومتابعة الوزير، حيث تشمل الوظائف المتاحة ثلاث مهن فنية رئيسية هي: حداد مسلح – نجار مسلح – فورمجي، برواتب شهرية تصل إلى 14,250 جنيهًا.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرص تأتي في إطار التعاون مع شركة نيكيمت، وتستهدف العمالة الماهرة الحاصلة على شهادة قياس مستوى المهارة، بما يضمن أعلى معدلات الكفاءة والجودة في تنفيذ الأعمال داخل المشروع..

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن التقديم والاختبارات تتم في الموعد والمكان المحددين، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي وشهادة قياس المهارة، مشيرة إلى أن المزايا المقدمة للعاملين تشمل: 3 وجبات يوميًا، سكن، مياه، مواصلات، إلى جانب نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة، ورواتب تتراوح من 10,000 إلى 14,250 جنيهًا شهريًا.

