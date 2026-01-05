أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة "زاد العزة .. من مصر إلى غزة" رقم 109، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وبحسب بيان، تضمنت قافلة "زاد العزة" في يومها الـ 109، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت 148,600 سلة غذائية، نحو 800 طن دقيق، أكثر من 1,800 طن مستلزمات إغاثية، نحو 200 طن مستلزمات عناية شخصية، أكثر من 1,400 طن مواد بترولية.

ونظرًا لسوء الأحوال الجوية التي يشهدها القطاع، دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة، والتي شملت: أكثر من 13,200 قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 3,200 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة "زاد العزة .. من مصر إلى غزة "، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.

