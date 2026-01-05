وائل الجندي: قضايا المواطن البسيط في مقدمة أولوياتي بمجلس النواب

قال النائب وائل الجندي، عضو مجلس النواب، أن أن أولوياته داخل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث، هي الملفات والقضايا التي تهم المواطنين في مختلف المجالات، والعمل علي استكمال مسيرة الجهود الضخمة التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وأضاف "الجندي"، على هامش حفل استقبال مجلس النواب للأعضاء الفائزين لاستخراج كارنيهات العضوية بالفصل التشريعي الثالث، أنه يتبنى كافة قضايا المواطنين في مقدمتها خدمات المرافق العامة من طرق وشبكات مياة وصرف وبنية تحتية وطرق وإسكان وتعليم وصحة، بهدف تحسين تلك الخدمات، مشيرا إلي أن تلك الملفات الهامة يتبناها الرئيس السيسي في المشروعات القومية في مقدمتها مشروع حياة كريمة.

وتابع عضو مجلس النواب: "دور مجلس النواب في تلك الملفات سيكون جدا، من حيث الرقابة والتشريع حيث سيتولى التنسيق والتعاون مع الحكومة لحل المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف الخدمات".

وأشار الجندي، إلى أهمية دور عضو مجلس النواب في توصيل صوت المواطنين والتعبير عن مشكلاتهم، حتى يحصلوا علي حقوقهم الدستورية وذلك بالتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.

وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، اليوم الأحد، استقبال النواب المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٦/ ٢٠٣١ بنظامي الفردي والقائمة، وذلك بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الجديدة، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية.