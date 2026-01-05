العليمي: استعادة الأمن في حضرموت والمهرة تمهد لمرحلة جديدة من التنمية

(د ب أ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، استعادة الأمن والاستقرار في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي البلاد، مؤكدًا أنه يمثل تدشينا لمرحلة واعدة من التنمية والإعمار في المحافظتين.

وقال العليمي، في بيان اليوم الأحد، إن عملية استلام المعسكرات في المحافظتين، وإنجازها بسرعة وكفاءة فاقت التوقعات، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وصون السلم الأهلي.

وأشاد العليمي، بالدور المسؤول والشجاع لقيادتي السلطة المحلية في حضرموت والمهرة، وبحكمتها في إدارة المرحلة، وتغليب المصلحة العامة.

كما أكد أن هذا النجاح يعكس التفاف المجتمعات المحلية حول الدولة ومؤسساتها، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعايش، واستئناف الخدمات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وثمن العليمي جهود القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي كان لها الدور الحاسم في تأمين عملية استلام المعسكرات، وخفض التصعيد، وحماية المدنيين، وإنجاح العملية وفقا للقوانين، والأعراف الدولية.

ودعا العليمي، جميع اليمنيين، ومكوناتهم السياسية والمجتمعية إلى عدم إضاعة الوقت في صراعات جانبية، والتفرغ لبناء الدولة، والمضي قدما في تنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية وفقا لمرجعياتها المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، بما في ذلك إعادة تنظيم القوات تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية.

وجدد العليمي تأكيد التزام الدولة الثابت بحل عادل وشامل للقضية الجنوبية، يلبي التطلعات المشروعة، ويعالج مظالم الماضي، ضمن مسار وطني مؤسسي.