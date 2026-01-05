وليد خطاب: ملفات الصحة والتعليم في مقدمة أولوياتي بمجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، تبنيه ملفات التعليم والصحة وباقي المرافق العامة، مشيرًا إلى أن تلك الملفات هي القضايا الأساسية لبناء الإنسان بشكل سليم، وبالتالي استكمال بناء الدولة المصرية الحديثة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، عقب استلام كارنيه العضوية بالفصل التشريعي الثالث بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة.

وأضاف "خطاب"، أن اهتمامه بتلك الملفات يأتى انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار الحقيقي في الإنسان المصري يأتي من الاهتمام بالصحة والتعليم، مؤكدا أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تتطلب منا تكثيف الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من ودعم الجهود الضخمة التى تبذلها الدولة وقيادتها السياسية في تلك الملفات.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية العمل تحت قبة البرلمان بروح المسؤولية والتعاون مع الحكومة ومختلف الجهات المعنية، من أجل ترجمة هذه الرؤية إلى تشريعات وسياسات فعّالة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتحقق خطة الدولة بشأن التنمية.