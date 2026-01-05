"ليست للبيع".. رئيسة وزراء الدنمارك ترد على ترامب بشأن جزيرة جرينلاند

قالت رئيسة وزراء الدنمارك متة فريدريكسن، إنه ينبغي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقف عن تهديداته بشأن جرينلاند والحديث عن حاجة الولايات المتحدة للاستيلاء عليها.

وأكدت رئيسة وزراء الدنمارك، في بيان اليوم الأحد، أنه ليس للولايات المتحدة أي حق في ضم أي منطقة من المناطق الثلاث التابعة للدنمارك.

وأضافت فريدريكسن: "أنه من غير المنطقي على الإطلاق الحديث عن حاجة أمريكا إلى الاستيلاء على جرينلاند.. ليس للولايات المتحدة أي حقّ في ضم أيّ من المناطق الثلاث ‍في المملكة الدنماركية".

وتابعت رئيسة وزراء الدنمارك:"لذا أحث الولايات المتحدة بشدّة على الكفّ عن إطلاق مثل ‌هذه التهديدات بحق حليف وثيق وتاريخي وبحق دولة وشعب آخر أكد بوضوح ‌تام أنها ليست للبيع".

وألمح ترامب، الأحد، إلى أن التدخل العسكري الذي نفذته الولايات المتحدة في فنزويلا السبت واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، قد لا يكون العملية الأخيرة في استراتيجيته الجديدة، مؤكداً حاجة واشنطن الماسة للسيطرة على جزيرة جرينلاند الاستراتيجية.