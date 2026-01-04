قالت النائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، إنها ممتنة جدًا لتلقيها الدعم الكبير من المواطنين والشعب المصري، مؤكدة أن تلك الثقة تُشكل لها حافزًا للعمل بجدية وحرص في الدورة الجديدة للمجلس.

وأضافت عبدالرحمن، لمصراوي، أن هدفها في البرلمان سيكون دائمًا أن تكون عند حسن ظن المواطنين، مشددةً على التزامها بالمسؤولية الوطنية وحماية مصالح مصر وصورتها أمام الجميع.

وأكدت النائبة، أنها وفرق العمل التابعة لها حريصون على إعلام الوطن وصورته أمام المجتمع المحلي والدولي، معبرة عن رغبتها في أن تكون مصر دائمًا في أفضل صورة ممكنة، بما يعكس قيمتها ومكانتها.

واختتمت النائبة آية عبد الرحمن، حديثها بالشكر للجمهور على دعمهم وثقتهم، مؤكدة أن العمل سيكون دائمًا وفق معايير النزاهة والمسؤولية الوطنية، لضمان تقديم كل ما يفيد البلاد والمواطنين.

اقرأ أيضًا:

السيسي يلتقي وفد الـ"فيفا" ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم

مدبولي: أسعى لبث البشرى في نفوس المصريين بأن الأمور تتحسن يومًا بعد يوم