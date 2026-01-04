إعلان

البرلمان يواصل استقبال نواب 4 محافظات لاستخراج الكارنيهات

كتب : نشأت علي

12:53 م 04/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    البرلمان يواصل استقبال نواب 4 محافظات لاستخراج الكارنيهات
  • عرض 7 صورة
    البرلمان يواصل استقبال نواب 4 محافظات لاستخراج الكارنيهات
  • عرض 7 صورة
    البرلمان يواصل استقبال نواب 4 محافظات لاستخراج الكارنيهات
  • عرض 7 صورة
    البرلمان يواصل استقبال نواب 4 محافظات لاستخراج الكارنيهات
  • عرض 7 صورة
    البرلمان يواصل استقبال نواب 4 محافظات لاستخراج الكارنيهات
  • عرض 7 صورة
    البرلمان يواصل استقبال نواب 4 محافظات لاستخراج الكارنيهات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة لمجلس النواب بدأت في استقبال النواب الجدد المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات اعتباراً من اليوم الأحد ٤ يناير بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الجديدة، وستستمر لجان الاستقبال وفقاً للجدول الزمني المعلن.

وأضاف أمين عام مجلس النواب أنه تم مراعاة ترتيب المحافظات وفقاً للقانون في تحديد أيام استقبال النواب الجدد منعاً لإحداث أي تزاحم، مشيراً إلى أن الأمانة العامة انتهت من وضع كافة اللوجستيات اللازمة لتسليم كارنيهات العضوية، وغيرها من استمارات العضوية وتسليم جهاز التابلت وتفعيله لكل نائب بما يمكنه من تلقي وإرسال كافة الأدوات البرلمانية.

كما أضاف الأمين العام بأن لجان الاستقبال يوجد بها تغطية صحفية وإعلامية كاملة من جانب المحررين البرلمانيين طوال فترة عمل لجان استقبال النواب الجدد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار أحمد مناع استخراج الكارنيهات مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية