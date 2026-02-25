العمل تدرس سداد الحصة التأمينية المقررة على بعض فئات العمالة غير المنتظمة

تحل اليوم الأربعاء، 25 فبراير 2026، الذكرى السادسة لوفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية عام 2020 عن عمر ناهز 92 عامًا بعد تدهور حالته الصحية في آخر أيامه.

استقبال الزائرين

وقررت أسرة الرئيس الأسبق، في مناسبة ذكرى رحيله، استقبال المواطنين الذين يرغبون في إحياء ذكراه، من أمام قبره.

وشهدت مقبرة الرئيس الراحل توافد عشرات المواطنين، اليوم، لإحياء الذكرى السادسة لوفاته، وتقديم التعازي، والتعبير عن مشاعرهم تجاه فترة حكمه وتأثيره في تاريخ مصر الحديث.

عادة سنوية

ويحرص عديد من المواطنين سنويًّا على زيارة قبر الرئيس الراحل في 25 فبراير؛ تكريمًا له واستذكارًا لفترة حكمه ومواقفه.

