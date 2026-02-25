أعلنت وزارة الأوقاف عن توافر صكوك الإطعام بسعر 400 جنيه للصك، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، وخدمات الدفع الإلكترونية والتطبيقات البنكية، وفي مقار المديريات والإدارات الفرعية، وبالمساجد الكبرى، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والمحتاجين، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، أنه حال المساهمة المادية، يحصل كل متبرع على إيصال رسمي مختوم ومعتمد صادر عن "مجمع الوثائق المؤمّنة والذكية"، ضمن تنظيم دقيق وتحت إشراف وزارة الأوقاف لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها؛ علمًا بأن هذا الصك يظل خيره ممتدًا على مدار العام.

وأشارت إلى أنه للطلب والاستفسار، يرجى الاتصال بالرقم 01287344441.