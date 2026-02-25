إعلان

الأوقاف: توافر صكوك الإطعام على منصة مصر الرقمية والمديريات والمساجد الكبرى

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:26 م 25/02/2026

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن توافر صكوك الإطعام بسعر 400 جنيه للصك، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، وخدمات الدفع الإلكترونية والتطبيقات البنكية، وفي مقار المديريات والإدارات الفرعية، وبالمساجد الكبرى، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والمحتاجين، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، أنه حال المساهمة المادية، يحصل كل متبرع على إيصال رسمي مختوم ومعتمد صادر عن "مجمع الوثائق المؤمّنة والذكية"، ضمن تنظيم دقيق وتحت إشراف وزارة الأوقاف لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها؛ علمًا بأن هذا الصك يظل خيره ممتدًا على مدار العام.

وأشارت إلى أنه للطلب والاستفسار، يرجى الاتصال بالرقم 01287344441.

وزارة الأوقاف صكوك الإطعام خدمات الدفع الإلكترونية

